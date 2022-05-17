Недорогие отели в Краснодарском крае доступнее, чем кажутся

Можно ли в Сочи отдохнуть дешевле, чем в Туапсе? Искать отели самостоятельно или обращаться к туроператорам? Будут ли отличаться цены? «ФедералПресс» попытался найти ответ на эти вопросы.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Цены на отели в Туапсе на июнь начинаются от 1200 рублей», – следует из данных tvil.ru.

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Это 7200 рублей за 6 ночей на одного человека. Рассмотрим более подробно предложение. Речь о гостевом доме «Марина», который мы нашли через приложение. Сообщается, что до моря километр, до центра 400 метров. Площадь комнаты 9,5 квадратов. Вид из окна на море или горы. В номере есть душ и туалет, полотенца, ЖК-телевизор, диван. Также есть терраса. Минимальный срок бронирования: трое суток. Оценка пользователей – 97 баллов, это «великолепно», 117 отзывов.

За 1440 рублей в сутки (8640 рублей за 6 ночей) можно рассмотреть гостевой дом «Уютный дворик». До моря 1,5 километра, до центра 2,5 километра. Оценка постояльцев 93 балла, «отлично», 12 отзывов. В комнате есть две односпальные кровати, туалет и душ, кондиционер, ЖК-телевизор. Минимальный срок бронирования: 3 суток.

Гостевой дом «Евгения» – 1500 рублей в сутки. Или 9 тысяч рублей за 6 ночей. До моря – 800 метров, до центра – 1,7 км. В номере есть кондиционер, телевизор.

В Анапе и Сочи цены на все виды размещения выше, будь то гостевой дом или отель, отмечают эксперты и туристы. Но можно найти предложение за 1800 рублей в пригороде Анапы (Джемете) в сутки на 11-12 июня, например. База отдыха «Динамо1» – до моря 100 метров, до центра 1,4 км. Кондиционера нет, но есть вентилятор, уборка не предоставляется, курить запрещено. В номере также есть туалет и душ. В качестве бонуса обещают сразу 30 % скидки на следующую поездку.Гостевой дом «Алкеста», поселок Витязево (входит в МО Анапа). Цена за одну ночь начинается от 1500 рублей, 9 тысяч за 6 ночей.

В Сочи цены самые высокие, но можно рассмотреть Адлер тем, кто хочет сэкономить. Цены на размещение в хостеле «Чешский дом» начинаются от 900 рублей в сутки за койко-место. До моря километр, до центра – три километра, обещают скидку на следующий раз в размере 30 %. В этом же хостеле можно снять улучшенный номер с двухспальной кроватью за 2 тысячи рублей. В комнате будет телевизор, кондиционер, душ и туалет.

Интересно, что в хостеле есть даже номер люкс 37 квадратных метров, в котором пять кроватей, две комнаты и одна ванная, цена 7200 рублей. Цены на койко-место в гостевых домах и хостелах Адлера начинаются от 500-600 рублей за сутки вприложении tvil.ru .