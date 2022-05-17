Путешественники назвали самые популярные места летом 2022 года

Один из главных финансовых и экономических центров Португалии Порту признан самым востребованным местом отдыха летом 2022 года. Такие данные приводит интернет-портал Pinterest, специализирующийся на обмене фотографиями между пользователями. Увеличение объема поиска этого португальского города составило 62 процента.

Эксперты проанализировали поисковые запросы на Pinterest, чтобы выяснить, куда туристы планируют отправиться на летние каникулы. По результатам и был составлен топ-10 самых популярных мест, трафик на которых за последние несколько месяцев увеличился больше всего:

Видео дня

Порту, Португалия — 62%

Корфу, Греция — 61%

Озеро Комо, Италия — 44%

Майорка, Испания — 35%

Миконос, Греция — 32%

Стамбул, Турция — 26%

Ибица, Испания — 26%

Пхукет, Таиланд — 26%

Ницца, Франция — 25%

Мадрид, Испания — 18%

Порту, Португалия

Порту — фантастическое место отдыха для всех. Здесь есть занятия для каждого: множество возможностей как для активного отдыха, так и релакса. Летом в городе очень тепло и комфортно. Независимо от того, будете ли вы дегустировать вкусные местные вина или прогуливаться по пересеченной береговой линии, этот отпуск запомнится надолго.

Корфу, Греция

Неудивительно, что этот чудесный греческий остров находится на вершине списка. Если вы ищете солнечное, расслабляющее место с райскими пляжами и культурой, то это место для вас. Можно отправиться сюда в отпуск в одиночку или с семьей и друзьями, в Греции вам гарантирован незабываемый отдых.

Озеро Комо, Италия

Озеро Комо идеально подходит для тех, кто любит Италию и все итальянское. Туристы, безусловно, могут рассчитывать здесь на вкусную еду и невероятные виды. Если вы ищете что-то живописное, то озеро Комо — правильный выбор для отдыха. Это третье по величине озеро в Италии после озера Гарда и озера Маджоре. А какие тут невероятные города! Очень рекомендуем Белладжио.

Майорка, Испания

Майорка — лучшее место для авантюрного отдыха. Для туристов здесь великое множество развлечений, таких как прыжки со скалы, катание на водных лыжах и многое другое. Лучшее время, чтобы посетить Испанию — лето. Среди впечатляющих пляжей и традиционных тропических достопримечательностей разбросано немало скрытых жемчужин Майорки.

Миконос, Греция

Миконос — чрезвычайно популярное туристическое направление. В пиковые летние месяцы температура здесь держится на отметке 30 градусов. Этот греческий остров славится своими прекрасными пляжами, потрясающими пейзажами и стильной ночной жизнью.

Стамбул, Турция

Столица Турции — процветающий город, соединяющий прошлое и настоящее. Стамбул по-прежнему остается одним из самых посещаемых туристических направлений в мире, здесь целая россыпь достопримечательностей, которые обязательно нужно посетить. Например, Гранд Базар — один из крупнейших и старейших рынков в мире.

Ибица, Испания

Ибица одарит туристам и местным жителям солнечный свет более 300 дней в году, настоящее лето длится здесь с мая по октябрь, однако, если вы хотите испытать пик жары на Ибице, следует отправляться в путь в июле и августе. В разгар летнего сезона для туристов проводятся самые разные мероприятия и фестивали. В то время как Ибица известна своей атмосферой, ориентированной на вечеринки, это еще и возможность насладиться расслабляющим отдыхом.

Пхукет, Таиланд

Будучи одним из самых популярных туристических направлений Таиланда и самым большим островом в стране, Пхукет — отличный вариант для тех, кто мечтает отправиться в Юго-Восточную Азию. На Пхукете есть что-то для каждого, независимо от того, хотите ли вы попробовать бурную ночную жизнь или побаловать себя местными деликатесами. Это такое место, которое точно не разочарует.

Ницца, Франция

Лазурный берег Франции — второе по величине туристическое направление страны после Парижа, разумеется. В Ницце туристы поднимутся на впечатляющие смотровые площадки на вершинах холмов, посетят живописные рестораны и прекрасные пляжи. Поскольку город имеет репутацию очень престижного и «крутого», денег тут потребуется много. Больше, чем в большинстве мест рейтинга. Однако, остановиться здесь на ночь или две, точно стоит.

Мадрид, Испания