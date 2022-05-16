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1 час назад

Туристический маршрут по местам династии Демидовых на Урале станет национальным

Lenta.ru

На Урале планируют включить туристический маршрут по местам династии промышленников Демидовых в реестр национальных маршрутов России. Об этом пишет ТАСС.

Маршрут по местам династии Демидовых станет национальным
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Власти Свердловской области рассчитывают, что «Демидовский маршрут» станет национальным в конце мая - начале июня. По словам директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмиры Тукановой, первая защита проекта перед Ростуризмом уже состоялась.

«На этой защите мы также получили несколько замечаний, после устранения которых "Демидовский маршрут" будет включен в реестр национальных маршрутов России»,

— добавила Туканова.

«Демидовский маршрут» — четырехдневный маршрут по местам, связанных с династией богатейших русских предпринимателей (горнозаводчиков и землевладельцев) Демидовых, выдвинувшихся при Петре I. Путь проходит по территории Екатеринбурга, Невьянска, Нижнего Тагила, Черноисточинска, Висима и Верхних Таволог, в программу посещения вошли девять достопримечательностей региона.

Ранее в мае стало известно, что в России создадут новый федеральный турмаршрут «Патриотическое кольцо России», который объединит между собой города-герои и города воинской и трудовой славы. Отмечалось, что одним из первых пунктов станет Волгоград.

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