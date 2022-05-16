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2 часа назад

Названы самые популярные направления россиян на лето

Мария Иглина

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали о самых популярных у россиян зарубежных направлениях для летнего отдыха. Об этом сообщает ТАСС.

Названы самые популярные направления россиян на лето
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, наибольшей популярностью Армения — доля в общей структуре продаж авиабилетов приходится примерно 18,7 процента. На втором и третьем месте — Турция и Киргизия. В эти страны планируют отправиться 16 и 14,5 процента путешественников соответственно.

Среди популярных зарубежных направлений также оказались Казахстан (3,8 процента), Греция (3,4), Азербайджан (3,3), Таджикистан (3), Израиль (2,9), Италия (2,4) и Грузия (2,2).

В России же популярными направлениями стали Москва (18,2 процента), Сочи (15,6), Санкт-Петербург (10,7), Симферополь (10,7) и Калининград (4,3).

Ранее Австрия отменила все COVID-ограничения для туристов.

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