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31 минуту назад

На Байкале построят гостиничный комплекс с юртами за 4 миллиарда рублей

TourDom

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Байкальская гавань» в Бурятии планируют построить гостиничный комплекс с юртами и новый пляжный курорт. Проекты уже одобрены на экспертном совете по туризму, сообщает пресс-служба правительства республики.

На Байкале построят гостиничный комплекс с юртами
Фото: tourdom.rutourdom.ru

В частности, компания «Амар» намерена возвести на Байкале гостиничный комплекс с юрточным городком на 460 номеров по проекту художницы Дарьи Намдаковой. Объект также включает ремесленный, духовный и научный центры. Строительство должно быть завершено к 2028 году, а инвестиции оцениваются в 4 млрд руб.

В свою очередь, инвестор «Молодость» вложит 600 млн руб. в обустройство нового пляжного курорта на озере. Параметры проекта пока не были представлены общественности, однако сроком сдачи указан 2026 год.

«К сожалению, третья компания - "Золотая Орда отель", которая планирует возвести рядом с Байкалом парк-отель не заявилась на участок, который теперь уже занят другим инвестором. Компанией будут рассмотрены другие свободные участки»,

— пояснили в Минтуризма Бурятии.

Отметим, что сейчас в ОЭЗ уже строится отель компании «Грин Флоу Байкал» на 153 номера, включая три конференц-зала в составе комплекса, оздоровительный центр и ресторан.

Турзона «Байкальская гавань» расположена в 110 км от Улан-Удэ, она занимает более 3,5 тыс. га на правом побережье озера.

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