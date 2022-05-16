Планируется увеличить количество рейсов в Турцию

На сайте Росавиации появились материалы к заседанию межведомственной комиссии, из которых следует, что российские авиакомпании планируют увеличить количество регулярных рейсов в Турцию из Москвы, а также организовать прямые вылеты из целого ряда регионов.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В таблице показаны заявки от перевозчиков, указана информация об уже имеющихся допусках и о том, как их предлагается перераспределить. В частности, AZUR air хочет получить семь регулярных рейсов в неделю на линии Москва – Анталья, с такой же частотой рассчитывает летать Utair, а «Икар» (Pegas Fly) планирует три вылета. Все они претендуют на семь частот, которые есть у «Сибири» (S7), но не востребованы из-за невозможности летать за границу.

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Кроме того, AZUR air заинтересован организовать регулярные еженедельные рейсы из Москвы в Стамбул и Бодрум за счет перераспределения в его пользу незадействованных допусков «Аэрофлота», «Победы», S7, а также «Северного ветра» (Nordwind). Utair рассчитывает летать в Анталью трижды в неделю из Самары и Уфы, а из Сургута, Тюмени и Екатеринбурга – ежедневно. Однако для этого Росавиации придется передать неиспользуемые частоты от Nordwind и AZUR air. Кроме того, Utair хочет встать на маршрут Самара – Стамбул и Уфа – Стамбул, выполняя по семь рейсов в неделю. Из Уфы также заявился «Азимут», который, как и Utair, хочет получить частоты «Победы».

Как отмечают эксперты, в марте Росавиация опубликовала временный алгоритм выдачи допусков, разрешив их передачу от одной авиакомпании к другой. 29 апреля на сайте ведомства появился приказ, где применялись эти правила. В частности, именно тогда «Аэрофлот» получил допуски на полеты в Анталью и Стамбул из Москвы, а у Utair и Nordwind они были аннулированы.

В соответствии с новым порядком при рассмотрении новых заявок межведомственная комиссия обращает внимание на наличие самолетов в собственности. AZUR air, Pegas Fly, Utair этому критерию соответствуют. Однако существуют ограничения по межправительственным соглашениям на допустимое количество регулярных рейсов между городами Турции и России. Кроме того, учитываются такие показатели, как задержки рейсов, наличие внутренних маршрутов, а также количество нарушений в сфере безопасности полетов.

Один из экспертов, опрошенных TourDom.ru, сравнил заявки авиакомпаний на допуски с показом мод: кутюрье демонстрируют свои коллекции, но это не значит, что все наряды пойдут в серию: «Это хотелки авиакомпаний, но по ним можно судить о настроениях, которые царят в авиации».

Так как вопросы о выдаче допусков члены МВК решают путем голосования, многое будет зависеть от административного ресурса авиакомпаний. Среди тех, у кого он точно есть, называют AZUR air и Pegas Fly. Utair, как отмечают наблюдатели, имеет сильные позиции в сфере региональной перевозки, а также большое количество выкупленных самолетов, поэтому и его шансы на получение запрашиваемых допусков расценивают как высокие.