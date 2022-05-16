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52 минуты назад

На горнолыжном курорте «Эльбрус» появится современная рекреационная зона

Главгосэкспертиза России

В Минстрое России считают, что проведение мероприятий по развитию туризма требует комплексного подхода, поэтому проработали вопрос потребности регионов в обеспечивающей инфраструктуре. Касается это не только южного морского побережья, но и горнолыжных курортов Северного Кавказа. На днях Главгосэкспертиза России одобрила проект по строительству новых объектов на территории туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус».

На курорте «Эльбрус» появится рекреационная зона
Фото: Главгосэкспертиза РоссииГлавгосэкспертиза России

В этом году на развитие туристических кластеров выделено 2,4 млрд рублей, а общая сумма расходов в следующие три года составит более 23 млрд, уточнили в Минстрое. Сейчас идет отбор первых заявок на получение субсидий, а также реализуются уже утвержденные проекты. В рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года активно модернизируется и совершенствуется горнолыжный курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. В соответствии с одним из проектов, по которым Главгосэкспертиза выдала положительные заключения, в центральной части поляны Азау в районе села Терскол появятся новая объездная дорога, подъездная дорога к гостиницам, а также современная рекреационная зона для отдыха, шопинга и проведения развлекательных и торжественных мероприятий.

Растущий поток туристов будет способствовать развитию малого бизнеса в сфере гостеприимства, а создание благоустроенной площади для отдыха и торговли станет серьезным вкладом в инфраструктуру «Эльбруса» и повысит его туристическую привлекательность. На обустраиваемой территории в 4500 кв. м разместятся сборно-разборная сцена, пешеходная зона, выложенная тротуарной плиткой, комфортные и экологичные торговые павильоны, где будут продавать продукцию народных промыслов и национальные предметы одежды.

Особое внимание уделялось безопасности проектируемых объектов с учетом особенностей местности. В дополнение к имеющимся сооружениям инженерной защиты от склоновых процессов здесь устроят анкерные поля для защиты от оползней и подпорные стенки.

Новости путешествий,Госстрой России,
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