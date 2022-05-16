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45 минут назад

На Курильские острова начнут ходить круизные судна

РИА "ФедералПресс"

На Курильские острова уже в этом году будут ходить два круизных судна. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

На Курильские острова начнут ходить круизные судна
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение о строительстве новых судов специально для организации круизных линий на Курильские острова. Два судна начнут ходить уже в 2022 году»,

– рассказал Трутнев.

По его словам, власти продолжат заниматься развитием Курил, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, в декабре прошлого года Юрий Трутнев отмечал, что разговоров о сдаче в аренду датской фирме острова из Курильской гряды быть не может. Он отмечал, что туда будут привлекать российские и иностранные инвестиции.

Новости путешествий,Михаил Мишустин,Юрий Трутнев,
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