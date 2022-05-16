На Курильские острова начнут ходить круизные судна

На Курильские острова уже в этом году будут ходить два круизных судна. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
«Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение о строительстве новых судов специально для организации круизных линий на Курильские острова. Два судна начнут ходить уже в 2022 году»,
– рассказал Трутнев.
По его словам, власти продолжат заниматься развитием Курил, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, в декабре прошлого года Юрий Трутнев отмечал, что разговоров о сдаче в аренду датской фирме острова из Курильской гряды быть не может. Он отмечал, что туда будут привлекать российские и иностранные инвестиции.