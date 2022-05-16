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1 час назад

Пассажирка из США взыскала с «Аэрофлота» 36 тысяч рублей в Волгограде

Волгоградская правда

Решением Тракторозаводского районного суда в пользу женщины взыскано более 36 тыс. рублей. Установлено, что 12 сентября прошлого года волгоградка купила билеты на рейсы Волгоград – Москва и далее Москва – Нью-Йорк. Рейс в Москве был стыковочным, то есть чемодан нужно было сдать в Волгограде, а получить в столице нашей Родины, а потом уже в США – о багаже заботятся сотрудники авиакомпании.

Пассажирка из США взыскала с «Аэрофлота» 36 тыс. руб
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Как передали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, женщина прибыла в порт воздушной гавани Волгограда и сдала свой чемодан в багаж. В этот же день она приземлились в Москве – осталось только получить багаж и наслаждаться длительным перелетом.

Однако в аэропорту на багажной ленте пострадавшая не нашла свой чемодан. Она обратилась в службу розыска багажа. Сотрудники стали выяснять судьбу чемодана – оказалось, что его отправили в Санкт-Петербург. Багаж был возвращен хозяйке только через 2 дня.

Решением Тракторозаводского районного суда в пользу пассажира ПАО «Аэрофлот» взысканы убытки и компенсация морального вреда в связи с задержкой багажа.

Поскольку в результате виновных действий авиакомпании пассажирке были причинены убытки и моральный вред, суд взыскал в ее пользу денежные средства в размере 36 006 руб. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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