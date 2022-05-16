Назван срок запуска чартерных рейсов на Камчатку

Туристические чартеры на Камчатку из российских регионов планируется запустить в предстоящем летнем сезоне. Такую дату назвал губернатор края Владимир Солодов, передает «Интерфакс».
Перелеты будут выполняться не только из Москвы, но также из Хабаровска и Владивостока. Глава региона подчеркнул, что такой тип перевозки позволит снизить стоимость перелета и сделать отдых на Камчатке более доступным.
По словам Солодова, запуск чартерной программы стал возможен благодаря участию в проекте федерального и камчатских авиаоператоров.
«Для этой цели мы рассчитываем привлечь финансирование в размере порядка 100 миллионов рублей по линии Ростуризма», — добавил он.