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1 час назад

В Томске закрывается международный аэропорт

РИА "ФедералПресс"иещё 2

«С 1 по 8 июня будет перерыв в авиасообщении. Основная причина – реконструкция взлетно-посадочной полосы. С 9 по 18 июня рейсы будут осуществляться на укороченной полосе в 1550 метров», – пояснили в пресс-службе аэропорта. Специалисты воздушной гавани отмечают, что с 19 июня все рейсы будут работать в штатном режиме, без ограничений. Ранее «ФедералПресс» писал об аналогичной ситуации в аэропорту Оренбурга. Там весной началась реконструкция взлетно-посадочной полосы. Она была построена в 1976 году, а последний ремонт верхнего слоя проходил в 1998 году. По закону ремонт взлетно-посадочной полосы должен проводиться раз в 10 лет. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева

Аэропорт Зырянка на востоке Якутии закрыли из-за подтопления взлетной полосы
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Новости путешествий,Полина Зиновьева,
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