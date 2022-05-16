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2 часа назад

Отельеры Крыма и Кубани резко снизили стоимость проживания для туристов

Lenta.ru

Отельеры Крыма и Кубани вынуждены резко снижать стоимость проживания для туристов на фоне уменьшения спроса из-за временного закрытия аэропортов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отельеры Крыма и Кубани резко снизили стоимость проживания
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным туроператоров, из-за сложившейся ситуации объемы бронирования черноморских курортов в настоящее время ниже ожидаемых: в зависимости от направления, фиксируется снижение продаж от 10 до 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

«Это немного охлаждает перегревшийся рынок, поскольку еще два месяца назад мы видели увеличение цен на 15-20 процентов. Сейчас отельеры откатили назад: относительно прошлого года среднее удорожание по Краснодарскому краю составляет уже семь процентов, по Анапе — восемь процентов, в Сочи — 11 процентов»,

— сообщил вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По его словам, стоимость размещения в гостиницах черноморского побережья будет снижаться и дальше, особенно в сегменте двух- и трехзвездочных отелей, поскольку объекты этих категорий будут испытывать недозагрузку.

«У востребованных брендовых отелей категории "четыре и пять звезд" на июнь загрузка высокая, спецпредложений нет. Однако из-за снижения спроса в июле и августе не исключено появление спецпредложений и на высокий сезон. Также скидки до 15 процентов уже начали присылать отели Абхазии»,

— добавили в «Интуристе».

Ранее представители отечественных туркомпаний предложили россиянам автобусные туры на Черное море из регионов за 15 тысяч рублей. Так, цена недельного отдыха в Лазаревское в июне начинается от 15 тысяч рублей на двоих. В эту сумму входит проезд на автобусе в обе стороны и проживание в двухместном номере санатория «Лазаревское» без питания.

Новости путешествий,Сергей Ромашкин,Ассоциация туроператоров России,
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