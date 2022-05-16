В Кабардино-Балкарии сотня альпинистов поднимется на Эльбрус в честь столетия со дня образования республики. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минтуризма региона.

Как пояснили в ведомстве, участие в массовом восхождении, запланированном на август этого года, примут две группы спортсменов из разных регионов страны. Одна из них поднимется на вершину высотой 5642 метра, другая — на вершину высотой 5621 метр.

«Восхождение в рамках "Эльбрусиады — 2022" будет проводиться двумя группами одновременно на обе вершины по классическим маршрутам восхождения на Эльбрус с юга, через поляну Азау»,

— уточнили в министерстве.