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34 минуты назад

Россияне резко заинтересовались новым видом отдыха

Lenta.ru

Туроператоры фиксируют высокие продажи круизов на предстоящий летний период. Об этом пишут «Известия».

Россияне резко заинтересовались новым видом отдыха
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, круизный оператор «Инфофлот» зафиксировал резкий интерес россиян к речным путешествиям — отмечается, что количество бронирований на май и июнь выросло на 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прирост продаж в летнем периоде составил более 30-40 процентов. В «Мостурфлоте» сообщили, что загрузка кают на майские праздники была полной.

По словам заместителя гендиректора «Инфофлот» Светланы Гончаровой, ажиотаж к новому виду отдыха связан с тем, что российским туристам в настоящее время сложно организовать поездки за границу, поэтому они выбирают альтернативные варианты отпуска.

Новости путешествий,Светлана Гончарова,
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