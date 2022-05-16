Россияне резко заинтересовались новым видом отдыха

Так, круизный оператор «Инфофлот» зафиксировал резкий интерес россиян к речным путешествиям — отмечается, что количество бронирований на май и июнь выросло на 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прирост продаж в летнем периоде составил более 30-40 процентов. В «Мостурфлоте» сообщили, что загрузка кают на майские праздники была полной.