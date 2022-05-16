Пассажиропоток Домодедово в другие страны вырос на 54%

Московский аэропорт Домодедово подвел итоги работы во время майских праздников. В период с 29 апреля по 10 мая пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
В этом году особый спрос у пассажиров воздушной гавани зафиксирован на зарубежных маршрутах. Наиболее популярными направлениями стали Ташкент, Дубай, Шарджа, Ош, Бишкек и Ереван.
Пиковыми днями по числу обслуженных рейсов стали 30 апреля и 10 мая. В последний день апреля было выполнено 215 взлетно-посадочных операций, а 10 мая — 213.