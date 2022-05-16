Пассажиропоток Домодедово в другие страны вырос на 54%

Московский аэропорт Домодедово подвел итоги работы во время майских праздников. В период с 29 апреля по 10 мая пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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В этом году особый спрос у пассажиров воздушной гавани зафиксирован на зарубежных маршрутах. Наиболее популярными направлениями стали Ташкент, Дубай, Шарджа, Ош, Бишкек и Ереван.