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44 минуты назад

Пассажиропоток аэропорта Домодедово на международных направлениях вырос на 54%

Гражданская авиация

Московский аэропорт Домодедово подвел итоги работы во время майских праздников. В период с 29 апреля по 10 мая  пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Пассажиропоток Домодедово в другие страны вырос на 54%
Фото: Гражданская авиацияГражданская авиация

В этом году особый спрос у пассажиров воздушной гавани зафиксирован на зарубежных маршрутах. Наиболее популярными направлениями стали Ташкент, Дубай, Шарджа, Ош, Бишкек и Ереван.

Пиковыми днями по числу обслуженных рейсов стали 30 апреля и 10 мая. В последний день апреля было выполнено 215 взлетно-посадочных операций, а 10 мая — 213.

Новости путешествий,Аэропорт Домодедово,
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