Где открылся самый длинный навесной мост

На горном курорте в Восточных судетах открылся пешеходный подвесной мост, который является самой длинной подобной конструкцией в мире. Протяженность переправы Sky Bridge (небесный мост — ред.) составляет 721 метр. Об этом сообщает на своём сайте Агентство туризма Чехии.
Мост соединяет два горных хребта через долину Млынского ручья и висит на высоте 95 метров над долиной. С конструкции открываются необычные виды для туристов, любящих высоту. Одновременно на нём смогут находиться до 500 человек, что равняется населению близлежащего городка.
Строительство длилось два года, стоимость работ составила 8,3 млн долларов.