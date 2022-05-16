Где открылся самый длинный навесной мост

На горном курорте в Восточных судетах открылся пешеходный подвесной мост, который является самой длинной подобной конструкцией в мире. Протяженность переправы Sky Bridge (небесный мост — ред.) составляет 721 метр. Об этом сообщает на своём сайте Агентство туризма Чехии.

Мост соединяет два горных хребта через долину Млынского ручья и висит на высоте 95 метров над долиной. С конструкции открываются необычные виды для туристов, любящих высоту. Одновременно на нём смогут находиться до 500 человек, что равняется населению близлежащего городка.