Озвучена оптимальная стоимость туров в Турцию в июне

Туроператоры назвали оптимальную стоимость отдыха на курортах Турции в предстоящем летнем сезоне для отечественных путешественников. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так, компания PEGAS Touristik предлагает недельную путевку в Бодрум на двоих туристов с отправлением в начале июня и размещением в четырехзвездочном отеле с питанием по системе «все включено» за 94 тысячи рублей.

В компании Coral Travel также можно приобрести туры в Бодрум: стоимость семидневного отдыха на двоих в гостинице категории «четыре звезды» с питанием «все включено» начинается от 100 тысяч рублей. У туроператора ANEX Tour цена за недельные путевки с перелетом в Бодрум и проживанием на аналогичных условиях стартует от 120 тысяч рублей на двоих.