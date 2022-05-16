Актер Балуев призвал снимать фильмы про любовь

«У тех, кто сегодня делает кино, наверное, другие приоритеты. Но обычным людям, мне кажется, интересно кино про любовь. Их мало волнуют всякие "Чужие", когда что-то из живота вылезает и ползает по стенам»,

По его словам, фильмы вроде "Чужого" могут быть интересны для западного зрителя. Однако актер выразил надежду, что в России подобное кино никогда не приживется. Балуев считает, что первый "Чужой" воспринимался в России как "прорыв" из Голливуда. Вместе с этим актер отметил, что время подобных фильмов "бездарно затянулось".