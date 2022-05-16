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2 часа назад

Актер Балуев призвал снимать фильмы про любовь

Газета.Ruиещё 1

Актер Александр Балуев в интервью "АиФ" предположил, что тема любви не интересует современных режиссеров.

Актер Балуев призвал снимать фильмы про любовь
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«У тех, кто сегодня делает кино, наверное, другие приоритеты. Но обычным людям, мне кажется, интересно кино про любовь. Их мало волнуют всякие "Чужие", когда что-то из живота вылезает и ползает по стенам»,

– подчеркнул Балуев.

По его словам, фильмы вроде "Чужого" могут быть интересны для западного зрителя. Однако актер выразил надежду, что в России подобное кино никогда не приживется. Балуев считает, что первый "Чужой" воспринимался в России как "прорыв" из Голливуда. Вместе с этим актер отметил, что время подобных фильмов "бездарно затянулось".

«Когда "Чужие" прорвались из Голливуда — да, это было любопытно. Поначалу. Но время "Чужих", на мой взгляд, бездарно затянулось»,

– резюмировал Балуев.

Новости путешествий,Александр Балуев,
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