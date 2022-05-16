Актер Балуев призвал снимать фильмы про любовь

Актер Александр Балуев в интервью "АиФ" предположил, что тема любви не интересует современных режиссеров.
«У тех, кто сегодня делает кино, наверное, другие приоритеты. Но обычным людям, мне кажется, интересно кино про любовь. Их мало волнуют всякие "Чужие", когда что-то из живота вылезает и ползает по стенам»,
– подчеркнул Балуев.
По его словам, фильмы вроде "Чужого" могут быть интересны для западного зрителя. Однако актер выразил надежду, что в России подобное кино никогда не приживется. Балуев считает, что первый "Чужой" воспринимался в России как "прорыв" из Голливуда. Вместе с этим актер отметил, что время подобных фильмов "бездарно затянулось".
«Когда "Чужие" прорвались из Голливуда — да, это было любопытно. Поначалу. Но время "Чужих", на мой взгляд, бездарно затянулось»,
– резюмировал Балуев.