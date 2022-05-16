Еще одна пляжная страна приготовилась восстановить авиасообщение с Россией

Власти еще одной пляжной страны, Омана, приготовились в скором времени восстановить прямое авиасообщение с Россией. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил посол России в Омане Илья Моргунов , передают «Известия».

«Рассчитываем возобновить в ближайшее время прямое воздушное сообщение между Москвой и Маскатом силами национального оманского перевозчика, — заявил дипломат. — Для этого необходимо предпринять ряд мер со стороны наших некоторых ведомств».

Дипломат отметил, что подобный шаг позволит существенно увеличить число приезжающих в Оман россиян. По его оценке, «перспективы очень хорошие, в том числе, как замечают сами оманцы, с учетом "перенаселенности Дубая российскими туристами"». Также Моргунов добавил, что ближневосточная страна может «предложить услуги такого же качества», как и в ОАЭ.