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2 часа назад

Россиянин разгромил пункт досмотра в аэропорту и успел сбежать на самолет

Lenta.ruиещё 3

Два российских туриста разгромили пункт досмотра в аэропорту Владивостока — пассажиров сняли с рейса и задержали в полиции. Об этом пишет «Аргументы и факты Приморье».

Мужчина разгромил пункт досмотра в аэропорту и сбежал на самолет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Издание со ссылкой на Telegram-канал Newsbox24.tv отмечает, что инцидент произошел в ночь на понедельник, 16 мая. По словам очевидцев двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили дебош в пункте досмотра на цокольном этаже аэропорта.

После устроенного разгрома одному пассажиру удалось сбежать от сотрудников правоохранительных органов и сесть на самолет, однако его успели снять с рейса и задержали в полиции. Как сообщили «АиФ» в пресс-службе аэропорта, в настоящее время делом занимаются сотрудники УМВД по Приморскому краю: они установят все обстоятельства произошедшего и оценят нанесенный авиагавани ущерб.

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