Мужчина разгромил пункт досмотра в аэропорту и сбежал на самолет

Два российских туриста разгромили пункт досмотра в аэропорту Владивостока — пассажиров сняли с рейса и задержали в полиции. Об этом пишет «Аргументы и факты Приморье».

Издание со ссылкой на Telegram-канал Newsbox24.tv отмечает, что инцидент произошел в ночь на понедельник, 16 мая. По словам очевидцев двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили дебош в пункте досмотра на цокольном этаже аэропорта.