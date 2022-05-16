Отдохнувшая в Геленджике россиянка описала курорт словами «даже дороже Туниса»

Отдохнувшая в Геленджике россиянка пожаловалась на высокие цены и описала курорт словами «даже дороже Туниса». Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам читательницы портала, отдых оказался гораздо дороже пакетных туров Турции, Египта и даже Туниса. Изначально семья планировала потратить на поездку 80 тысяч рублей, но вышло на 30 тысяч рублей больше. Так, отель с бассейном обошелся в 41 тысячу рублей за неделю проживания, еще восемь тысяч пара потратила на билеты до Адлера, а также шесть с половиной тысяч рублей на такси.

Помимо этого, еда в ресторанах и кафе обходилась в среднем в две с половиной тысячи рублей. К тому же россиянка с мужем ездили на экскурсии: поднимались по канатной дороге «Олимп» за 1,2 тысячи, катались на сап-бордах с инструктором за 15 тысяч рублей.