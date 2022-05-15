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53 минуты назад

Thai Pass в Таиланде могут отменить для туристов уже с июня

TourDom

Власти Таиланда рассматривают возможность полной отмены Thailand Pass для иностранных туристов. Об этом журналистам рассказал представитель тайского Центра управления ситуацией с COVID-19 (CCSA) доктор Аписамай Шрирангсан.

Thai Pass в Таиланде могут отменить для туристов уже с июня
Фото: TourDomTourDom

По его словам, организация получила множество запросов от представителей местного турбизнеса об упразднении процедуры оформления Thai Pass. Они будут рассмотрены на ближайшем заседании CCSA – 20 мая.

Эксперт подчеркнул, что с начала года правила въезда в страну для иностранцев были значительно упрощены. В частности, с 1 мая отменено требование об обязательном ПЦР-тестировании по прилете для вакцинированных от COVID-19 туристов. В числе нововведений также снижение суммы обязательного медицинского страхования туристов с 20 до 10 тыс. долларов.

В связи с этим в CCSA не исключают, что Thai Pass действительно может быть мерой избыточной. Если организация все-таки отменит ее на следующем заседании, то обновленный регламент может вступить в силу уже с 1 июня.

Сейчас добраться из России в Таиланд можно лишь стыковочными рейсами. Так, перелет 26 мая на крыльях Etihad Airways из Москвы в Бангкок через Абу-Даби обойдется пассажиру в 24 тыс. руб., а на Пхукет – в 29 тыс. руб.

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