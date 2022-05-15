Хорошо клюет: рыбалка и другие достоинства Карелии

В этом году актуальность внутреннего туризма из-за введенных против России санкций по-прежнему остается высокой. В поисках экзотических мест, не похожих на привычные курорты, жители центра осваивают неизвестные уголки страны. Карелия остается одним из самых диких и первозданных мест на карте России. Чем стала так привлекательна земля леса и бескрайних озер, и разбирался корреспондент «Вечерней Москвы».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Тайга — самый могучий по площади ландшафт России. Когда житель центра страны слышит это слово, то первая его мысль — «Это далеко! Где-то за Уралом». Следом приходят ассоциации с медведями, лосями, непроходимым буреломом и песнями эпохи СССР, где тайга была символом первозданной природы, вызова, борьбы и прочей мужской мозолистой романтики. Для жителя столицы или ближайших окрестностей тайга — это экзотика, на которую хорошо бы посмотреть хоть одним глазом. Но куда конкретно ехать? В какую часть тайги: в Свердловскую область, Красноярский край или в дикие просторы Якутии?

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Выход есть, и он рядом — Карелия. Найти туман, запах тайги и малохоженные места можно в Европейской части России. В какой-то тысяче километров от Москвы. Около суток по железной дороге, потом на автомобиле — и все! И народная туристическая тропа в Карелию хоть и ширится, но небольшими темпами. Возможно, незаслуженно небольшими.

Страна озер

Озер здесь насчитывается ни много ни мало, а 60 тысяч! Это один из самых древних ландшафтов земли, возраст которого исчисляется не миллионами, а миллиардами лет. Когда первые живые существа вышли из воды на землю, перед ними открылся пейзаж, в общих чертах похожий на современный карельский. Правда, сама Карелия долгое время была под водой, которая отступила сравнительно недавно — 10–15 тысяч лет назад. В итоге получился живописнейший ландшафт из озер, которые соединяются реками и протоками, изобилующими небольшими, но живописными водопадами с обрывистыми гранитными берегами и растущими на них хвойными деревьями. Больше всего пейзаж похож на иллюстрации к русским народным сказкам Ивана Билибина. Природа тут такая же удалая: ветки — непременно раскидистые, валуны — угрюмые, а вода — молчалива и глубока. Одним словом, нечто совершенно не похожее на пасторальные виды средней полосы и ближнего Подмосковья: ни тебе перелесков и посадок между сельхозугодиями, ни крохотных речушек, в засушливое время скорее похожих на ручьи, ни вездесущего присутствия человека, который леса в центральной части России свел почти на нет. Наступает цивилизация и на Карелию, но она еще упорно держит оборону, не сломлена.

— В определенные моменты жизни человеком овладевает страсть к перемене мест. У этого феномена есть несколько объяснений. В молодости, когда человек активен и собирает впечатления об окружающем мире, он жаждет новых впечатлений и потому пускается в путешествия. В зрелости, особенно если наступает возрастной кризис, для его преодоления бывает полезно сменить обстановку. И путешествие может оказаться полезным. Наш мозг рано или поздно привыкает к окружающей обстановке, а когда она не меняется, он может начать «засыпать». Отсюда депрессии, постоянное чувство усталости, переходящее в лень, апатия.

Перемена окружающей обстановки оживляет разум, что имеет синергетический эффект: активизируются силы, которые до этого находились в резерве, в состоянии ожидания. Появляются творческие идеи, новые взгляды на жизнь, на себя. Мозг автоматически выдает такую реакцию, запуская длинные ряды ассоциаций. Так что туризм в экзотические места, особенно без сильного налета городской цивилизации, может иметь оздоровляющий эффект, — рассказала психолог Олеся Сахарнова.

Тем более, по словам психолога, в экзотических местах у человека есть шанс сделать что-то впервые в жизни. Например: покататься на лошади, поймать большую рыбу. Новые впечатления благотворно действуют на организм, а психику выводят из состояния замкнутого круга, когда кажется, что все уже испытано и пройдено. Тем более что ландшафты Карелии — это живые декорации многих эпических сказаний. Например, карело-финского эпоса Калевала, герой которого Вяйнемейнен рыбачил в карельских озерах.

— Финляндия, карело-финская этника вошли в моду еще в начале 1910-х годов, — рассказал культуролог, музыковед Кирилл Смутовский. — В музыкальной сфере популярность финских рок-групп, играющих рок или металл с этническими мотивами, высока. Исполнители активно используют фольклорную тему и в музыке, и в текстах своих произведений. Тщательно продумывают свои сценические образы. На сцену выходят в костюмах, многие элементы которых сделаны из природных материалов и украшены национальным орнаментом. Своего рода обязательный «джентльменский набор» десятков групп, играющих фолк. Эту музыку слушают сейчас не только в Финляндии, она популярна по всему миру. Такое внимание к национальному материалу помогает зрителям и слушателям приобщиться к сказочному фольклорному миру, который вдохновил музыкантов.

Дикая Европа

В географическом смысле Карелия — это Европа. Но не только.

— Одно из преимуществ Карелии — ее близость к самым населенным районам России. Не секрет, что выгодные направления туризма — не только те, где есть экзотические места, но и те, где рядом живет много людей, готовых заплатить за такой отдых, — рассказал туроператор Михаил Вишняков. — В ближайших подмосковных усадьбах всегда много гостей. А национальный парк «Лосиный Остров» — один из самых посещаемых в России. Он расположен прямо в Москве, поэтому там будет всегда много людей, хотя броской экзотики там нет. Но добраться туда просто и быстро. Нельзя сказать, что до Карелии близко, нет. Но она гораздо доступнее, чем побережье Ледовитого океана, плато Путорана или Ленские столбы. Отсюда и преимущество этой территории — на туризме там можно заработать. Тем более что увлекательных направлений для туризма в Карелии много. Там есть, например, маршруты для пеших походов разных категорий сложности. Рыбалка, охота, то, что называют экологическим отдыхом.

Многие группы волонтеров ездят в Карелию восстанавливать разрушающиеся деревянные храмы. Кто-то занимается исследованиями на линии Маннергейма, где остались финские укрепления эпохи Зимней войны. Ну и традиционные активности, которыми славится Карелия, — это сплав по рекам. Эти направления облюбованы и туристами, и бизнесом и неплохо освоены. Но ресурсы для роста есть. Их много.

Можно добавить, что и климат Карелии очень подходит для уроженца Центральной России. Здесь нет тропической жары, нет ощущения, что попадаешь в печь, как это происходит часто прямо на трапе самолета, прилетевшего в ЮгоВосточную Азию или в арабские страны. Нет загоняющего в тень зноя, характерного для юга Европы. Климат Карелии в самый «горячий» сезон отпусков — летом — довольно мягок, а значит, комфортен для большинства людей.

Плюс экологически чистый сосновый воздух с целебным эффектом — антисептический для организма и умиротворяющий для души. А в целом все, как в песне: «Водятся лещи, ягоды, грибы...» И все это без толп туристов, хотя народ сюда едет.

Шаг за шагом

Основа туризма — небольшие отели, разбросанные по разным живописным местам. Истории их хозяев похожи друг на друга: однажды увидел Карелию и заболел ею. Решил обосноваться тут на всю жизнь. Начать свое дело. Так произошло и с Виктором Ткачевым. Он — владелец небольшого отеля в окрестностях поселка Вегарус.

— Тот, кто хочет заниматься здесь туристическим бизнесом, должен быть готов к тому, чтобы все процессы контролировать лично и много работать самому, своими руками. Сделать ремонт, выгрузить стройматериалы, поставить новые столы, стулья. До всего должно быть дело владельцу. И биться нужно за каждого клиента, а это бывает нелегко. Но самое главное — нужно говорить правду. Если небольшие домики — так и нужно объяснить, что да, больше похоже на дачу, но зато природа — вот она, только руку протянуть. Если коттеджи, которые дороже, то не нужно этого стесняться.

А то бывает, что под отдыхом на природе принимающая сторона понимает дом с удобствами во дворе. Связи нет или ловит не во всех местах, транспорта нет, подход к воде не оборудован и мусор по кустам. Я допускаю, что клиент вполне может найтись и на отдых в таких условиях, но нужно об этом заранее предупреждать. И это будет честно и хорошо для всех. Много говорят о культуре туристов, но должна быть культура и у туроператоров, и у принимающей стороны.

Людям объяснять нужно, говорить с ними, тогда будут и польза, и финансовая отдача. Сверхприбылей ждать не стоит, но доход будет устойчивый. Приведу простой пример — если раньше у нас на стоянке только автомобили парковались, то теперь и вертолеты залетают частные. Нужно думать о расширении площадей. Рост идет. Медленно, но идет, — рассказал Виктор Ткачев.

Отель рядом с Вегарусом небольшой, но вполне современный. Стоит на берегу реки Айттойокки. Тут есть и рыбалка, и прогулки на лодках. Можно выйти на пеший маршрут в лес. Говорят, что есть возвышенности, с которых удается увидеть уже территорию Финляндии. По сезону можно охотиться.

— Здешний лес — медитативное пространство. Тут нет рядом оживленных автомобильных дорог, поэтому звуки цивилизации преследовать не будут. Можно просто стоять и стоять, слушая окружающие звуки. И во всякое время года, даже дня, они разные. Есть дневные птицы, есть ночные. Осенью листья падают, шуршат, зимой от мороза деревья трескаются. Летом вообще много звуков в природе. Вот так человек отдыхает от цивилизации, набирается сил, и, как ни банально звучит, — возвращается к истокам, — рассказал Виктор Ткачев.

А самодеятельные, дикие туристы, которым нужны не кемпинги и отели, а «была бы прочна палатка и был бы нескучен путь», облюбовали Карелию давно. Но они привыкли решать все свои вопросы сами. Без туроператоров.

Деревянные избы Руси

Стоит напомнить, что, кроме лесов и озер, Карелия — это одни из самых малонаселенных деревень, затерянных среди лесов. Тут до сих пор живут люди тем укладом, который существовал давно. Деревянных домов, хозяйственных построек, возраст которых может достигать ста лет, уже нельзя увидеть в центре России. Они сохранились только в этнографических музеях, но там это новодел, а тут подлинники. Которые сегодня медленно разрушаются. Увы.

— Карелия — это край деревянного зодчества, старого уклада. Так жили наши предки. И это не придуманная история, не теории, а то, что пока осталось, что можно потрогать руками, ощутить бока деревянных бревен, которым век или больше. Посмотреть, какие церкви рубили наши прадеды. Некоторые хоть и заброшены, но стоят до сих пор. Сегодня за старинные церкви взялись волонтеры, которые приезжают сюда из центра страны. И заброшенные места оживают.

Часто там, где вновь открылась церковь, снова начинают селиться люди. Чаще приезжают на лето в дома бабушек и дедушек, стараются их ремонтировать, проводят электричество. В общем, начинается новое освоение заброшенных и оставленных земель. Процесс это небыстрый, но он движется, может, и не такими темпами, как хотелось, — говорит Виктор Ткачев. И он, и многие другие хозяева турбаз, и гиды уверены, что у края есть потенциал, но о нем нужно говорить. Если сюда поедут туристы, то многие деревни, где сегодня осталось по несколько десятков жителей, снова оживут.

Пример — деревня Кинерма. История ее насчитывает более пятисот лет! Впервые эта деревня упоминается в писцовых книгах еще в далеком 1496 году, когда Московское царство только недавно освободилось от зависимости от Золотой Орды. Сохранившиеся в Кинерме дома были построены еще до Октябрьской революции.

Жителей в деревне не больше трех десятков, зато в год сюда приезжают несколько тысяч туристов, чтобы посмотреть на настоящую, живую старину. Здешней часовне Смоленской Божией Матери — более четверти тысячелетия. Правда, самая древняя икона сегодня в музее в Петрозаводске. Местные верят, что скоро жизнь совсем наладится. Туристы едят калитки — традиционные местные открытые пирожки из ржаного теста — и нахваливают местную кухню. Одна из особенностей туризма в Карелии — пища из местных продуктов.

Легенды

Карелия — одно из тех мест в России, с которыми связано огромное количество мистики. Как говорят сегодня в интернете — «крипоты». В каждом районе тут есть анонимные места, где время от времени происходит что-то необъяснимое и жутковатое. То таинственные огни в воздухе над холмами, то кто-то хохочет на болотах, то в сумерках появляются загадочные силуэты на опушке. То в заброшенных деревнях все время кажется, что кто-то смотрит из окон оставленных домов. Откуда здесь столько тайн? Это результат синтеза легенд и мифов народов, которые жили тут в разное время: финно-угров, чуди, славян, балтских племен.

Каждый вносил что-то в копилку местного фольклора. Финны добавили троллей. Говорят, что где-то в отдаленных местах они еще живут в пещерах, но выходят из них только ночью. Солнечного света боятся. Говорят, что народ вепсов, где почти каждый был шаманом, ушел в землю и ждет своего часа. И когда-нибудь они выйдут из своих укрывищ под водой озер.

Справка

По своей территории Республика Карелия сопоставима с Грецией или Болгарией. Столица Карелии — город Петрозаводск, основанный в 1703 году Петром Великим. Население данного региона — 614 тысяч человек. В Республике Карелия расположены два заповедника и три национальных парка, несколько известнейших монастырей и старинных деревень, спортивных курортов и множество культурных объектов.

Кижи — это не просто название острова в Онежском озере, а синоним уникальной красоты, которую сумели создать из дерева русские зодчие в XVIII веке. Сверкающие под северным солнцем Преображенская и Покровская церкви — символ всей русской деревянной архитектуры. Эти памятники входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.