Походы в горы на лошадях становятся все популярнее в Армении

В Армении все популярнее конные походы в горы. Май – идеальное время для такого отдыха, воздух прогрелся до плюс 20 и выше. Корреспондент «МИР 24» Арпи Меликян узнала, что предлагают турагенты и сама села в седло.

Фото: Мир24 Мир24

У каждой лошади свой характер, всадник должен найти контакт с животным. Если она отзывается на ласки и не брыкается, значит, первый этап пройден. В седле самое важное – сохранять баланс, расслабиться и двигаться в такт с лошадью. Она чувствует каждый импульс наездника.

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«Сегодняшний мой друг Грацин. Он очень спокоен, я уже на коне где-то час и никакого дискомфорта не чувствую»,

– поделилась корреспондент Арпи Меликян.

Арцрун Восканян 40 лет ухаживает за дикими лошадьми. Говорит: для такой работы нужно иметь хорошую физическую форму и знать психологию животных.

«Сейчас у нас около 50 лошадей – полукровки и местные, из них только 20 подходят для туров. Они приручены к езде для туристов. Есть для новичков, есть и для профессионалов. Общение с лошадью – своего рода терапия. Я всем советую ездить верхом на лошади, ведь благодаря таким прогулкам можно забыть о стрессах и проблемах. И главное: езда верхом держит здоровье в тонусе»,

– отметил владелец конной базы Арцрун Восканян.

В Тавушской области даже в жаркие дни дует прохладный ветер – идеальные условия для конных прогулок.

«Вместо замкнутого пространства на ипподроме мы предлагаем полную свободу. Такие условия нравятся не только туристам, но и животным. Конь ведет себя иначе, здесь человек становится единым с природой»,

– сказал директор проекта Марут Айрапетян.

В этом году в Армении втрое выросло число иностранных туристов. Основной поток из России, Ирана и Грузии. Туроператоры каждый год предлагают новые маршруты. Сейчас в тренде – Тавуш, Лори и Гегаркуник. Именно в этих местностях развит конный туризм.

«Ездить верхом на коне была мечтой детства, но никак не получалось. Приехала в Армению и решилась. Я думала, что не смогу найти контакт с лошадью, но реальность совсем другая»,

– поделилась туристка из России Кристина.