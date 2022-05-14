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2 часа назад

Туры за границу и по России подорожали за год в 1,5 раза

Ivyborg.ru

Туристические поездки по России и за границу в 2022 году выросли в цене в полтора раза по сравнению с 2021-м. Такую тенденцию заметили в сервисе по бронированию туров Travelata.ru.

Туры за границу и по России подорожали за год в 1,5 раза
Фото: unsplash.comunsplash.com

К примеру, средний чек отдыха в Турции вырос с 104 000 рублей до 157 000 рублей, а в России — с 51 000 до 72 000 рублей. Большинство российских туристов (51%) предпочло отдохнуть на родине, хотя в 2021 году они чаще выбирали Турцию.

В этот раз на турецкие курорты поедет всего треть (33%) россиян. Самый бюджетный тур обошелся москвичу, который решил три дня отдохнуть в Санкт-Петербурге.

Жить он планирует в хостеле без питания, и стоить эта поездка будет 8300 рублей. Такой же вояж в 2021 году обошёлся бы ему в 5400 рублей.

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