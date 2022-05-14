Австрия снимает ковидные ограничения на въезд турист

Власти Австрии приняли решение с 13 мая снять все ковидные ограничения на въезд в страну для иностранных путешественников. Соответствующая информация размещена на официальном сайте представительства по туризму республики.
В частности, с понедельника отменяется правило 3-G. То есть для пересечения границы туристу не придется предъявлять сертификат вакцинации, результаты ПЦР-теста или медицинскую справку о перенесенном COVID-19.
Кроме того, перестает действовать эпидемиологическая дифференциация государств по степени распространения коронавируса. Фактически устанавливается единые правила въезда для путешественников независимо от страны прибытия. Это следует из обновленных протоколов, обнародованных Министерством здравоохранения республики.
Таким образом, со следующей недели для поездки в Австрию туристу понадобятся лишь заграничный паспорт и шенгенская виза.
В условиях закрытого неба Европы для российских перевозчиков, добраться в Вену из РФ возможно только с пересадками. Дешевле всего это можно сделать, компонуя разные авиакомпании. Например, 21 мая отправиться сначала чартерным рейсом Red Wings из Москвы в Анталью за 18 тыс. руб., а через 2,5 часа - дальше в столицу Австрии на крыльях SunExpress за 6 тыс. руб. Или через Стамбул, воспользовавшись услугами все того же чартера и Turkish Airlines. Имеются также предложения и по единому билету - в этом случае пассажир путешествует одной авиакомпанией, но со стыковками на маршруте. Такие варианты, как правило, дороже пересадочных.