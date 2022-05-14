Австрия снимает ковидные ограничения на въезд турист

В условиях закрытого неба Европы для российских перевозчиков, добраться в Вену из РФ возможно только с пересадками. Дешевле всего это можно сделать, компонуя разные авиакомпании. Например, 21 мая отправиться сначала чартерным рейсом Red Wings из Москвы в Анталью за 18 тыс. руб., а через 2,5 часа - дальше в столицу Австрии на крыльях SunExpress за 6 тыс. руб. Или через Стамбул, воспользовавшись услугами все того же чартера и Turkish Airlines. Имеются также предложения и по единому билету - в этом случае пассажир путешествует одной авиакомпанией, но со стыковками на маршруте. Такие варианты, как правило, дороже пересадочных.