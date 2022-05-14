«Аэрофлот» совершил первый рейс на Мальдивы

Авиакомпания «Аэрофлот» приступила к выполнению прямых полетов Москва – Мале – Москва. Первый рейс состоялся вечером 13 мая.
Борт отправился из российской столицы в пятницу в 21:35 и приземлился на Мальдивах сегодня утром в 8:45 по местному времени. Уже в 10:25 самолет благополучно вылетел в обратном направлении и прибудет в Шереметьево в 18:00.
Рейсы запланированы на ежедневной основе, на линии задействован Airbus A330-300. При этом в расписании полеты на Мальдивы появились у «Аэрофлота» еще в середине апреля, а в конце месяца авиакомпания официально запустила продажу билетов.
Стоит отметить, что цена перевозки к моменту первого рейса значительно снизилась. Изначально стоимость билетов round trip варьировалась в пределах 100 тыс. руб., затем снизилась до 60, а на ближайшие даты составляет порядка 40 тыс. руб. по безбагажному тарифу.
Что касается правил въезда, то Мальдивы еще 13 марта отменили требовании о наличии ПЦР-теста при пересечении границы. Однако незадолго до вылета «Аэрофлот» разослал клиентам, уже купившим билеты на рейс в Мале, уведомление о необходимости иметь при себе отрицательный результат исследования на COVID-19. Тем не менее, как рассказали порталу TourDom.ru туристы, летевшие 13 мая на Мальдивы, в итоге данный документ не потребовали ни на стойке регистрации, ни при посадке на борт.