«Аэрофлот» совершил первый рейс на Мальдивы

Авиакомпания «Аэрофлот» приступила к выполнению прямых полетов Москва – Мале – Москва. Первый рейс состоялся вечером 13 мая.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Борт отправился из российской столицы в пятницу в 21:35 и приземлился на Мальдивах сегодня утром в 8:45 по местному времени. Уже в 10:25 самолет благополучно вылетел в обратном направлении и прибудет в Шереметьево в 18:00.

Рейсы запланированы на ежедневной основе, на линии задействован Airbus A330-300. При этом в расписании полеты на Мальдивы появились у «Аэрофлота» еще в середине апреля, а в конце месяца авиакомпания официально запустила продажу билетов.

Стоит отметить, что цена перевозки к моменту первого рейса значительно снизилась. Изначально стоимость билетов round trip варьировалась в пределах 100 тыс. руб., затем снизилась до 60, а на ближайшие даты составляет порядка 40 тыс. руб. по безбагажному тарифу.