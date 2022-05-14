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1 час назад

Турист протаранил на машине лестницу XVIII века в Риме

Мир24иещё 2

В Италии был задержан турист из Саудовской Аравии, который повредил автомобилем ступени Испанской лестницы в центре Рима, которая является памятником ЮНЕСКО. Мужчину обвиняют в нанесении ущерба культурной ценности при отягчающих обстоятельствах, пишет ТАСС.

Турист протаранил на машине лестницу XVIII века в Риме
Фото: Мир24Мир24

37-летний нарушитель был задержан в Милане после того, как сдал в прокатную компанию аэропорта арендованный им ранее Maserati. Он готов возместить восстановление исторической лестницы. Ущерб, нанесенный ей, еще не оценен.

Лестница была создана по заказу Папы Римского Бенедикта XIII и открыта в 1725 году на площади Испании. Она спускается с вершины холма Пинчо, на котором находится церковь Тринита-деи-Монти.

Новости путешествий,ЮНЕСКО,
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