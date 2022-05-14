Турист протаранил на машине лестницу XVIII века в Риме

В Италии был задержан турист из Саудовской Аравии, который повредил автомобилем ступени Испанской лестницы в центре Рима, которая является памятником ЮНЕСКО. Мужчину обвиняют в нанесении ущерба культурной ценности при отягчающих обстоятельствах, пишет ТАСС.

Фото: Мир24 Мир24

37-летний нарушитель был задержан в Милане после того, как сдал в прокатную компанию аэропорта арендованный им ранее Maserati. Он готов возместить восстановление исторической лестницы. Ущерб, нанесенный ей, еще не оценен.