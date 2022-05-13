Опытный турист дал советы по подготовке к путешествию

В первую очередь 57-летний предприниматель и основатель компании по организации групповых туров SBT порекомендовал не надевать в путешествиях по развивающимся странам драгоценности. По его словам, дорогие украшения могут привлечь внимание воров или бандитов.

«Я всегда кладу дополнительную пластиковую карту под стельки туфель, чтобы в случае ограбления или другой непредвиденной ситуации не остаться на улице без денег»,

Также Китчен рассказал, что не может спать в отелях на постельном белье из полиэстера, так как этот материал вызывает сильный зуд. По этой причине турист советует брать с собой в путешествия хлопковую простыню из дома. В заключение мужчина отметил, что в длительные поездки всегда надевает штаны или шорты с несколькими карманами спереди. Туда можно убрать паспорт, телефон, посадочный талон, кошелек и при необходимости быстро достать их.