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1 час назад

Побывавший во всех странах мира турист дал советы по подготовке к путешествию

Lenta.ru

Американец Джим Китчен (Jim Kitchen), побывавший во всех 193 странах мира, признанных ООН, и ставший членом гражданского экипажа космической ракеты Blue Origin, дал туристам советы по подготовке к путешествию. Его слова приводит портал Bloomberg.

Опытный турист дал советы по подготовке к путешествию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь 57-летний предприниматель и основатель компании по организации групповых туров SBT порекомендовал не надевать в путешествиях по развивающимся странам драгоценности. По его словам, дорогие украшения могут привлечь внимание воров или бандитов.

Кроме того, специалист посоветовал брать с собой запасную кредитную карту и прятать ее в надежное место.

«Я всегда кладу дополнительную пластиковую карту под стельки туфель, чтобы в случае ограбления или другой непредвиденной ситуации не остаться на улице без денег»,

— признался он.

Также Китчен рассказал, что не может спать в отелях на постельном белье из полиэстера, так как этот материал вызывает сильный зуд. По этой причине турист советует брать с собой в путешествия хлопковую простыню из дома. В заключение мужчина отметил, что в длительные поездки всегда надевает штаны или шорты с несколькими карманами спереди. Туда можно убрать паспорт, телефон, посадочный талон, кошелек и при необходимости быстро достать их.

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