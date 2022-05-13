Забыли пассажиров: топ невероятных историй из аэропортов

Никогда не знаешь, частью какого события станешь во время очередного полета. В аэропорту может случиться всякое, и дело даже не в том, что рейс отменят или кто-то забыл паспорт. Бывают ситуации, которые просто не укладываются в голове. Именно такие истории мы и собрали из аэропортов со всего мира.

Самолет улетел, пассажиры остались

Видео дня

Совсем недавно произошла довольно необычная история в одном из испанских аэропортов. Пассажиры зарегистрировались на рейс и уже ожидали, когда их пригласят на посадку. Но время шло, а оповещения не было. Через полчаса после того, как самолет должен был вылететь, пассажиры заподозрили неладное. Выяснилось, что диспетчер просто забыл отправить шаттл за оставшимися пассажирами, и судно улетело без них. Авиакомпания принесла извинения и выплатила компенсацию так и не отдохнувшим туристам.

Золото под париком

Где только не находят контрабанду сотрудники таможни! Однако индийская таможня может с уверенностью заявить, что видела все, так как самый хитрый пассажир проходил через их руки. Мужчина вылетал из индийского аэропорта со шлемом под париком, и все бы ничего, да только шлем был сделан из чистого золота. Выяснилось, что таким нелегальным образом мужчина пытался вывезти золото, которое затем планировал перепродать. Подельников молодого человека все еще ищут.

Огромный билет

После такого вы будете проверять все файлы, полученные от малознакомых людей. История произошла не совсем в аэропорту, но тоже связана с воздушным судном. Молодой американец планировал навестить своих родственников и закал билет на самолет по электронной почте. Отправившись распечатывать билет в местной типографии, пассажир был в шоке, когда ему вынесли полотно размером с хороший плакат на стену. Времени менять размер не было и мужчина так и поехал с огромным билетом в аэропорт. Сотрудники аэропорта удивились, но билет приняли.

Задержать рейс! Собака рожает