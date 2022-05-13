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48 минут назад

Власти Крыма сняли часть антиковидных ограничений

ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с коронавирусом, разрешив выезд организованных детских групп за пределы республики. Об этом в пятницу сообщили в управлении информации и пресс-службы главы региона.

Власти Крыма сняли часть антиковидных ограничений
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Глава Республики Крым Сергей Аксенов внес ряд изменений в указ "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым". Согласно документу, разрешен выезд организованных детских групп за пределы Республики Крым, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных технических образовательных организаций",

- говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в управлении, министерству труда и социальной защиты региона поручено обеспечить функционирование государственных стационарных организаций социального обслуживания в штатном режиме работы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

После снижения заболеваемости в республике власти Крыма объявили об отмене практически всех действовавших из-за коронавируса ограничений, в том числе системы QR-кодов. При этом продолжается обязательная вакцинация работников ряда сфер, действует масочный режим.

Новости путешествий,Сергей Аксенов,Роспотребнадзор,
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