Власти Крыма сняли часть антиковидных ограничений

Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с коронавирусом, разрешив выезд организованных детских групп за пределы республики. Об этом в пятницу сообщили в управлении информации и пресс-службы главы региона.

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"Глава Республики Крым Сергей Аксенов внес ряд изменений в указ "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым". Согласно документу, разрешен выезд организованных детских групп за пределы Республики Крым, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных технических образовательных организаций",

- говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в управлении, министерству труда и социальной защиты региона поручено обеспечить функционирование государственных стационарных организаций социального обслуживания в штатном режиме работы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.