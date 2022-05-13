Туроператор оценил динамику роста цен в отелях Турции

Крупнейший российский туроператор Anex Tour допустил рост цен на стоимость размещения путешественников в отелях Турции. Однако это произойдет не раньше следующего сезона, сообщили радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе компании.
Специалисты объяснили, что в туризме существует практика повышения цен примерно на 10 процентов каждый год. Особенно это касается популярных направлений.
«Исходя из особенностей контрактов с отелями, мы не рассчитываем на повышение цен на отели в этом сезоне. Если к следующему сезону инфляция в Турции не замедлится, увеличение цен возможно»,
— рассказали в пресс-службе.