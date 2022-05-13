В России создадут турмаршрут «Патриотическое кольцо России»

Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков рассказал, что в России в 2022 году для развития детского патриотического туризма планируется создать новый федеральный турмаршрут. Об этом сообщает «Интерфакс».
Проект «Патриотическое кольцо России» позволит объединить города-герои, города воинской и трудовой славы в единый маршрут. Одним из первых городов для детского патриотического туризма станет Волгоград.
«В Волгоградском регионе более тысячи памятников военной истории и уже разработано множество патриотических маршрутов. В дни празднования Дня Победы в Волгоград и главную высоту России Мамаев курган посещают десятки тысяч туристов»,
— заявил Волоцков.
Депутат отметил, что к работе по организации проекта привлекут транспортные компании, представителей гостиничного и экскурсионного бизнеса, руководство музеев и мемориальных комплексов.