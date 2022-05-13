Раскрыты особенности отдыха в Турции в летнем сезоне

Эксперты рассказали россиянам об особенностях отдыха в Турции в предстоящем летнем сезоне, а также об отношении местных к отечественным путешественникам. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Стоит отметить, что на курортах Турции уже практически все коронавирусные ограничения.

"О том, что ковид когда-то был, напоминает лишь камера-термосканер у входа в отель (но работает ли она — непонятно) и тот факт, что часть номеров отели все еще должны оставлять пустыми — вдруг кому-то из постояльцев не повезет и потребуется карантин",

— рассказали в АТОР.

Также отмечается, что HES-коды также "уходят в прошлое", а для внутренних переездов или перелетов по стране сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты больше не требуются.

Также в Турции устанавливаются

Что же касается отношения местных жителей Турции к россиянам на фоне ситуации в Украине, то оно осталось таким же теплым, как и было ранее.

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