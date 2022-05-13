Российские туристы массово нацелились на ОАЭ

В первые три месяца 2022 года ОАЭ посетили 263,5 тыс. российских путешественников. Турпоток вырос на 127,5% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. Об этом свидетельствует квартальный отчет пограничной службы ФСБ с данными выезда граждан РФ за рубеж.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Согласно документу всего россияне совершили 3,8 млн заграничных поездок: это на 31% больше прошлогоднего показателя, но на 53% меньше допандемийного. Интересно, что с целью туризма граждане РФ отправлялись за рубеж 1,2 млн раз, то есть вдвое больше к уровню 2021 года, однако на 57% меньше 2019-го.

При этом своеобразный рекорд по турпотоку среди дружественных стран установили именно Объединенные Арабские Эмираты. Для этого есть очевидные и не очень причины. В частности, в последние годы направление было одним из массовых для россиян, в том числе благодаря предложениям туроператоров. Кроме того, начало весны считается одним из лучших периодов для комфортного отдыха в ОАЭ. В свою очередь, многие местные авиакомпании ставят прямые рейсы как в российскую столицу, так и в региональные аэропорты, а квота на полеты, действовавшая в прошлом году, упразднена.