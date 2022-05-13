Оценены потери от отсутствия российских туристов в Европе

В Европе дали оценку влиянию российско-украинского конфликта на восстановление туризма после пандемии коронавируса. Об этом сообщает АТОР.

Фото: unsplash.com unsplash.com

По оценке Европейской комиссии по путешествиям (ЕТС), европейский туризм продолжит свое восстановление в 2022 году, однако не такими темпами, которые предполагались ранее.

Эксперты спрогнозировали, что в текущем году число международных туристов, прибывающих в Европу, будет на 30 процентов ниже, чем в 2019 году. Что же касается полного восстановления внутриевропейских поездок к допандемийным показателям, то оно ожидается лишь к 2025 году.

Стоит отметить, что наименьшие показатели отставания от допандемийного уровня турпотока показали две страны: это Сербия (11 процентов) и Турция (12 процентов). А количество туристических прибытий в Европу в первом квартале оказалось на 43 процента.

По словам экспертов, больше всего пострадают такие страны, как Кипр, Черногория, Латвия, Финляндия, Эстония и Литва.

Загрузка…