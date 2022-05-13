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33 минуты назад

Эксперты оценили потери от отсутствия российских туристов в Европе

Мария Иглина

В Европе дали оценку влиянию российско-украинского конфликта на восстановление туризма после пандемии коронавируса. Об этом сообщает АТОР.

Оценены потери от отсутствия российских туристов в Европе
Фото: unsplash.comunsplash.com

По оценке Европейской комиссии по путешествиям (ЕТС), европейский туризм продолжит свое восстановление в 2022 году, однако не такими темпами, которые предполагались ранее.

Эксперты спрогнозировали, что в текущем году число международных туристов, прибывающих в Европу, будет на 30 процентов ниже, чем в 2019 году. Что же касается полного восстановления внутриевропейских поездок к допандемийным показателям, то оно ожидается лишь к 2025 году.

Стоит отметить, что наименьшие показатели отставания от допандемийного уровня турпотока показали две страны: это Сербия (11 процентов) и Турция (12 процентов). А количество туристических прибытий в Европу в первом квартале оказалось на 43 процента.

По словам экспертов, больше всего пострадают такие страны, как Кипр, Черногория, Латвия, Финляндия, Эстония и Литва.

Ранее стало известно, что путевки в Турцию для россиян резко подорожали.

Новости путешествий,Еврокомиссия,
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