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38 минут назад

В Подмосковье строится 6 новых глэмпингов для туристов

Вести Подмосковья

В Московской области идет строительство шести глэмпингов, а уже работают 24. Регион лидирует в России по их количеству. Глэмпинги — это кемпинг, который объединяет возможности гостиницы и отдыха на природе. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев после встречи с представителями туристического бизнеса в Пушкино.

В Подмосковье строится 6 новых глэмпингов для туристов
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«Спрос на внутренний туризм растет — на это повлияли и санкции, и коронавирус. Мы видим, насколько популярным у россиян становится Подмосковье. Майские подтвердили это — все места в гостиницах забронировали задолго. Поэтому надо расширяться. Строить гостиницы нужно, но это длинные и дорогие проекты, а глэмпинги и кемпинги могут стать быстрым ответом на спрос», - пишет глава Подмосковья.

Воробьев подчеркнул, что будут разработаны единые стандартные качества для таких заведений, чтобы обеспечить туристам комфорт и качество отдыха. Область проработает вопрос, какими мерами можно будет помочь данному направлению. Рассматриваются возможности субсидий, грантов, льгот по земле.

Встреча с предпринимателями прошла на территории глэмпинга «Под небом». Губернатор отметил, что экотуризм не должен стать исключением при привлечении инвесторов. По его словам, меры поддержки для глэмпингов рассматриваются не только на региональном, но и на федеральном уровне.

Новости путешествий,Андрей Воробьев,
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