В Подмосковье строится 6 новых глэмпингов для туристов

В Московской области идет строительство шести глэмпингов, а уже работают 24. Регион лидирует в России по их количеству. Глэмпинги — это кемпинг, который объединяет возможности гостиницы и отдыха на природе. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев после встречи с представителями туристического бизнеса в Пушкино.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

«Спрос на внутренний туризм растет — на это повлияли и санкции, и коронавирус. Мы видим, насколько популярным у россиян становится Подмосковье. Майские подтвердили это — все места в гостиницах забронировали задолго. Поэтому надо расширяться. Строить гостиницы нужно, но это длинные и дорогие проекты, а глэмпинги и кемпинги могут стать быстрым ответом на спрос», - пишет глава Подмосковья.

Воробьев подчеркнул, что будут разработаны единые стандартные качества для таких заведений, чтобы обеспечить туристам комфорт и качество отдыха. Область проработает вопрос, какими мерами можно будет помочь данному направлению. Рассматриваются возможности субсидий, грантов, льгот по земле.