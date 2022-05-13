Названа стоимость туров в открытую для туристов арабскую страну

Представители туриндустрии назвали стоимость отдыха в Иордании, которая с 1 марта открылась для международного туризма. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам экспертов, Иордания — не самое бюджетное направление для путешествия из-за отсутствия прямого авиасообщения с Россией. Добраться до страны можно на рейсах Egypt Air с пересадкой в Каире, на рейсах Turkish Airlines через Стамбул или при помощи арабских перевозчиков через Дубай и Доху.

Путевка в Иорданию от компании «Интурист» на восемь дней с проживанием в четырехзвездочном отеле на берегу Мертвого моря обойдется в 170 тысяч рублей на двоих. Также компания предлагает более бюджетный вариант с проживанием в Аммане — такой тур обойдется в 149 тысяч рублей.

Экскурсионный тур от KMP Group с посещением древнего города Петра и Мадабы стоит 98 тысяч рублей на двоих без учета перелета.