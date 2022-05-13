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1 час назад

Китай не готов открывать границу для туристов

РЖД-Партнер

По словам главы ведомства, в КНР сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19. Поэтому пока китайская сторона не готова принимать российских туристов, и дальнейшие прогнозы давать очень трудно.

Китай не готов открывать границу для туристов
Фото: РЖД-ПартнерРЖД-Партнер

Требования настолько строгие, добавил А. Старичков, что пока не удается договориться даже о том, чтобы водители грузовых фур, которые осуществляют перевозки между странами, на ночь оставались в Китае. Они вынуждены возвращаться в тот же день, когда пересекли границу.

Из-за ковидных ограничений приостановлены туристические сообщения с другими регионами Дальнего Востока. В Хабаровском крае в нынешнюю навигацию на Амуре возобновилось судоходство на направлении Хабаровск – Фуюань, но о пассажирских перевозках речь пока не идет.

В Амурской области более 2 лет ждут, когда начнет работу мостовой переход Благовещенск – Хэйхэ. Его открытие все откладывается из-за эпидемиологической ситуации.

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