Названа дата открытия курортного сезона в Анапе

Открытие пляжного сезона в Анапе запланировано на 14 мая. Такую дату назвали в администрации города, передает интернет-портал «93.ru».

Приуроченные к событию мероприятия будут проходить на курорте с 13 по 22 мая. Так, 13 мая начнутся соревнования по триатлону Ironstar, включающие заплыв на 1,5 километра, 40 километров велогонки и забег на 10 километров.

С 14 по 28 мая на центральной аллее главного городского парка будет проходить этногастрономическая ярмарка «А.Море Вина», на которой будет представлена продукция более 25 виноделен и гаражистов юга России. В программе предусмотрена дегустация и презентация новых сортов вин.