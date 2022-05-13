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42 минуты назад

Власти поручили принимать меры по стабилизации цен на отдых в России

Lenta.ru

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил в случае необходимости принимать меры по стабилизации на отдых в России. Об этом сообщает ТАСС.

Власти поручили принимать меры по стабилизации цен на отдых в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что вице-премьер дал задание Ростуризму совместно с ФАС продолжать постоянный мониторинг цен и реагировать на обращения граждан. Минтрансу же было поручено способствовать своевременному обеспечению популярных направлений дополнительным транспортном в пиковые периоды, чтобы обеспечить доступность билетов.

4 мая сообщалось, что спрос на курортный отдых в России снизился по сравнению с 2021 годом. Из-за падения доходов и ограничения авиаперелетов на юг страны из-за военной операции РФ на Украине россияне начали планировать отпуск дома.

Новости путешествий,Дмитрий Чернышенко,Минтранс РФ,Ростуризм,Правительство РФ,
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