Власти поручили принимать меры по стабилизации цен на отдых в России

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил в случае необходимости принимать меры по стабилизации на отдых в России. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что вице-премьер дал задание Ростуризму совместно с ФАС продолжать постоянный мониторинг цен и реагировать на обращения граждан. Минтрансу же было поручено способствовать своевременному обеспечению популярных направлений дополнительным транспортном в пиковые периоды, чтобы обеспечить доступность билетов.