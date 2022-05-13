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2 часа назад

Россиянка пожила в роскошной квартире в ОАЭ и удивилась дешевому ремонту

Lenta.ru

Российская блогерша Марина Ершова пожила в роскошной квартире в столице ОАЭ Абу-Даби стоимостью 420 миллионов рублей и показала ее убранство. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка пожила в роскошной квартире в ОАЭ и удивилась дешевому ремонту
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в апартаментах площадью более 200 квадратных метров есть четыре комнаты, несколько санузлов и балконов, откуда открываются панорамные виды на море. Мебели в квартире не так много — кухня со встроенной техникой и несколько двухспальных кроватей.

Тем не менее автор удивилась дешевому ремонту — она обратила внимание на ламинат, который «уже скрипит и ходит волнами». Также она отметила проблемы с электрикой.

«Я включала варочную плиту, электрический чайник и одновременно с ними микроволновку, и тут же вырубались пробки. Поэтому нужно пользоваться чем-то одним, даже вытяжку уже не включишь», — рассказала путешественница.

Помимо прочего россиянка обратила внимание на инфраструктуру жилого комплекса, в котором располагается квартира. Он имеет собственную набережную у Персидского залива, фитнес-центр, супермаркет, ресторан, а также круглосуточную охрану. Вместо подъезда жильцы попадают на ресепшн с консьержем, который всегда открывает дверь. «Будто входишь не в свою квартиру, а в роскошный отель», — добавила блогерша.

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