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1 час назад

Россияне в мае стали чаще путешествовать автобусами и поездами

Inc-News

Об этом свидетельствуют данные банка ВТБ, который проанализировал траты своих клиентов на билеты на поезда и автобусы.

Россияне в мае стали чаще путешествовать автобусами и поездами
Фото: Inc-NewsInc-News

Жители России в майские праздники стали чаще путешествовать поездами и автобусами. На поездке по железной дороге в весенние выходные россияне потратили в полтора раза больше средств, чем в новогодние каникулы."

На майские всем видам транспорта россияне предпочитали железнодорожный: на поезда и электрички клиенты банка потратили за 1-5 мая почти 420 млн рублей - в 1,5 раза больше, чем в январе, и на 12% больше, чем за тот же период годом ранее. Количество транзакций выросло более чем на треть", - говорится в анализе банка.

Выросло в полтора раза и количество транзакций на покупку билетов на автобусы. При этом к маю прошлого года рост составил 37%.В целом на поездки по России клиенты банка за первую половину праздничных дней потратили 4,2 млрд рублей. Это незначительно меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Несмотря на это, количество транзакций к маю прошлого года выросло на 8%, а к началу 2022 года - на 20%.

Новости путешествий,Банк ВТБ,
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