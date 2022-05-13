Россияне в мае стали чаще путешествовать автобусами и поездами

Жители России в майские праздники стали чаще путешествовать поездами и автобусами. На поездке по железной дороге в весенние выходные россияне потратили в полтора раза больше средств, чем в новогодние каникулы."

На майские всем видам транспорта россияне предпочитали железнодорожный: на поезда и электрички клиенты банка потратили за 1-5 мая почти 420 млн рублей - в 1,5 раза больше, чем в январе, и на 12% больше, чем за тот же период годом ранее. Количество транзакций выросло более чем на треть", - говорится в анализе банка.

Выросло в полтора раза и количество транзакций на покупку билетов на автобусы. При этом к маю прошлого года рост составил 37%.В целом на поездки по России клиенты банка за первую половину праздничных дней потратили 4,2 млрд рублей. Это незначительно меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Несмотря на это, количество транзакций к маю прошлого года выросло на 8%, а к началу 2022 года - на 20%.