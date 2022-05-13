Туристов не пустили на Бали из-за ошибки в тесте на коронавирус

22-летняя Джесси и ее 23-летняя сестра Энджи Карр собирались вылететь из Австралии на Бали, чтобы навестить своего отца, которого они не видели несколько месяцев.

Согласно санитарным требованиям, для въезда в Индонезию все прибывающие должны пройти тест на COVID-19 за 48 часов до вылета.

Однако получилось так, что сестры сдали свои анализы слишком рано — срок «годности» последних истек за два часа до того, как они пришли на регистрацию. Просто не рассчитали, сдав тест за 50 часов и получив результаты за 40 часов до вылета.

«Не было четких разъяснений, что именно тест должен быть сдан в течение последних 48 часов, мы поняли, что этот период времени относится к получению сертификата».

Сообщение от авиакомпании действительно выглядело так: «Требование для всех пассажиров иметь отрицательный результат PCR-теста, полученный в течение 48 часов до вылета».

Был вариант провести еще один тест в аэропорту, результаты пришли бы через 1,5 часа — но, увы, до вылета осталось слишком мало времени.

Сестрам удалось перенести свой рейс на несколько дней позже, но они потратили все оставшиеся деньги на новые тесты, а также на гостиницу в аэропорту и такси, потеряв почти 700 австралийских долларов. К тому же проживание на Бали тоже было оплачено и в результате «сгорело». А это 70 долларов за ночь.