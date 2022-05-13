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3 часа назад

Россиянка оценила отпуск в Египте «на тройку с минусом»

Lenta.ru

Российская туристка отдохнула в Шарм-эш-Шейхе и рассказала о неоправданных ожиданиях от поездки. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма».

Россиянка оценила отпуск в Египте «на тройку с минусом»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Путешественница призналась, что всегда любила Египет и «безумно по нему скучала», когда авиасообщение со страной еще не было восстановлено. Тем не менее автор осталась недовольна долгожданным отпуском и описала его словами «на тройку с минусом».

Так, первое, что разочаровало читательницу портала, оказалось состояние номеров, которые требовали капитального ремонта. Во-вторых, девушку неприятно удивило питание — оно показалось туристке слишком скудным.

«Свежих овощей практически не было, как и фруктов. Мясо и рыба всего по одному виду за раз. Большая часть еды — это разогретые вчерашние блюда», — пожаловалась она.

Кроме того, россиянка возмутилась поведением египтян, которые отдыхали вместе с ней в отеле: ей доставили неудобство мужчины, постоянно курившие кальяны у бассейна, и невоспитанные дети.

По мнению россиянки, единственным достоинством отеля было море с красочными кораллами и множеством рыб. «Видели ската прямо у берега! Территория огромная, с первого взгляда все кажется очень красиво. Какие тут закаты и рассветы!» — восхитилась она.

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