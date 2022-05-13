Россиянка оценила отпуск в Египте «на тройку с минусом»

Российская туристка отдохнула в Шарм-эш-Шейхе и рассказала о неоправданных ожиданиях от поездки. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма».

Путешественница призналась, что всегда любила Египет и «безумно по нему скучала», когда авиасообщение со страной еще не было восстановлено. Тем не менее автор осталась недовольна долгожданным отпуском и описала его словами «на тройку с минусом».

Так, первое, что разочаровало читательницу портала, оказалось состояние номеров, которые требовали капитального ремонта. Во-вторых, девушку неприятно удивило питание — оно показалось туристке слишком скудным.

«Свежих овощей практически не было, как и фруктов. Мясо и рыба всего по одному виду за раз. Большая часть еды — это разогретые вчерашние блюда», — пожаловалась она.

Кроме того, россиянка возмутилась поведением египтян, которые отдыхали вместе с ней в отеле: ей доставили неудобство мужчины, постоянно курившие кальяны у бассейна, и невоспитанные дети.