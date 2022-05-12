Путешественники назвали худшее туристическое направление

Путешественники назвали Каир, столицу Египта, худшим туристическим направлением из-за большого количества мошенников, коррумпированной полиции и угрозы безопасности. Их слова передает издание BuzzFeed со ссылкой на соответствующий тред на платформе Reddit.

На форуме у туристов спросили, какое из известных мест в мире посещать точно не стоит. В ответ комментаторы написали, что пирамиды — это действительно чудо света, однако они не стоят внимания из-за высоких цен и выманивания попрошайками денег у туристов. Женщины также согласились с тем, что в Египте их домогались гораздо чаще, чем в других странах, и они чувствовали себя небезопасно.

Также один из пользователей платформы рассказал, что несколько недель назад вернулся из Каира. По его словам, среди таксистов там много обманщиков, поэтому лучше пользоваться приложением Uber и всегда следить, чтобы водитель завершал предыдущую поездку.

Другой путешественник посоветовал не верить историям, которые рассказывают уличные гиды.

«Они могут сказать, что место X закрыто и предложить посмотреть другие достопримечательности вместе»,