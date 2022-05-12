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1 час назад

Российские туристы начали экономить на отелях

Lenta.ru

Россияне начали экономить на отелях — в первой половине мая туристы потратили на оплату гостиничных услуг на 21 процент меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщают «Известия».

Российские туристы начали экономить на отелях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно данным аналитического ресурса «Чек Индекс», в количественном выражении падение продаж составило 12 процентов. Речь идет не только о сокращении трат на размещение во время отдыха, но и на дополнительные услуги в отелях — питание, спа-процедуры, а также прокат инвентаря.

При этом отмечается, что на восемь процентов по сравнению с прошлым годом уменьшились и средние траты на одну «гостиничную» покупку, составив 3,9 тысячи рублей.

«Больше всего гостиничных услуг на праздники приобрели в Санкт-Петербурге и Московском регионе, а Сочи оказался лишь на третьем месте. В Питере средний чек составил 10,3 тысячи рублей — на 13 процентов ниже, чем в 2021 году, а в столице — шесть тысяч рублей (минус 10 процентов)»,

— уточнили в «Чек Индексе».

Траты отечественных отдыхающих упали на 13-14 процентов даже несмотря на повышение гостиницами цен на майские праздники. Несоответствие между увеличением стоимости проживания и уменьшением трат путешественников объясняется тем, что туристы начали выбирать более бюджетные варианты размещения, а также отказываться от дополнительных услуг.

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