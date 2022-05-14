10 лучших отелей мира по итогам 2021 года

Премия Travellers’ Choice Awards для отелей вручается уже в 20-й раз. Победители определяются качеством и количеством отзывов и оценок путешественников, размещенных на Tripadvisor за 12-месяцев с 1 января по 31 декабря 2021 года. Таким образом премия Travellers’ Choice Awards присуждается отелям, которые понравились туристам больше всего.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Награды 2022 года вручались в 11 номинациях, в том числе трех совершенно новых: Необычные отели, Отели на воде и Горные курорты.

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Победителями стали объекты размещения на шести континентах и в 90 странах.

Абсолютно лучшим отелем в мире в 2022 году стал Tulemar Bungalows & Villas в Коста-Рике. Этот курортный отель в джунглях расположен на склоне холма с видом на Тихий океан. Tulemar неизменно получает награды Best of the Best, а гости описывают свои впечатления как «удивительное пребывание в раю».

Список лучших в Азии возглавляет Six Senses Laamu — 1-е место в рейтинге 2022 года. Этому отелю не привыкать к наградам Travellers’ Choice Best of the Best. Он расположен на нетронутом атолле Лааму, вдоль всего побережья Six Senses Laamu плавают дельфины. В отеле 97 вилл, как над водой, так и на пляже, а также множество ресторанов, водные виды спорта, спа и другие замечательные развлечения.

Индонезия в этом году одержала 12 побед в разных категориях. Среди наиболее заметных — отель Adiwana Suweta, занявший 1-е место в рейтинге самых популярных новых отелей в мире, Padma Resort Ubud, занявший 3-е место среди лучших горных курортов и лоджей мира и 5-е место в рейтинге лучших отелей класса люкс.

Топ-10 отелей мира по итогам 2021 года: Tulemar Bungalows & Villas — Мануэль Антонио, Коста-Рика

Hotel Colline de France — Грамаду, Бразилия

Ikos Aria — Кефалос, Греция

Romance Istanbul Hotel — Стамбул, Турция

THE OMNIA — Церматт, Швейцария

Kayakapi Premium Caves — Каппадокия — Ургуп, Турция

Six Senses Laamu — остров Олхувели, Мальдивы

Hamanasi Adventure and Dive Resort — Хопкинс, Белиз

Padma Resort Ubud — Бали, Индонезия

BLESS Hotel Madrid — Мадрид, Испания

Adiwana Suweta на Бали претендует на звание лучшего нового отеля на планете. Этот курортный отель выходит окнами на пышные зеленые джунгли. В прошлом году Adiwana стала тем расслабляющим раем, в котором так нуждались путешественники.

Tulemar Bungalows & Villas, признанный отелем №1, является и лучшим горным курортом в мире.

Ikos Aria в Греции — отель № 1 на воде. Отель Ikos Aria, расположенный на юго-западном побережье острова Кос, предлагает гостям неотразимое сочетание современного стиля и традиционного гостеприимства.

Самым необычным отелем туристы назвали Kayakapi Premium Caves в Каппадокии (Турция). Его номера, построены в лабиринтах пещер, а из «окон» открываются потрясающие виды на город Юргюп и Национальный парк Гереме.

Греческий Ikos Aria также возглавляет список самых роскошных. Путешественникам нравится не только расположение, но и лучший в своем классе сервис.

Отелем №1 в группе малых отелей мира стал White House Hotel Istanbul. Помимо отличного расположения для знакомства с бесконечными достопримечательностями Стамбула, отель White House располагает потрясающей видовой террасой на крыше.

Семейный отель Alpino Baby в Андало, Италия, является отелем № 1 для семейного отдыха по итогам 2021 года. В этом отеле есть большие оборудованные игровые площадки, аквапарк, развлечения и ежедневная помощь даже для младенцев.

Когда дело доходит до романтики, искать ее нужно в отеле Valle D'Incanto, что буквально переводится как «очаровательный». Этот отель в итальянском стиле в Грамаду, Бразилия, является самым романтичным в мире. От медового месяца до юбилейных поездок — вас ждут очарование, романтизм и эксклюзивность.