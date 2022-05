10 лучших отелей мира по итогам 2021 года

Абсолютно лучшим отелем в мире в 2022 году стал Tulemar Bungalows & Villas в Коста-Рике. Этот курортный отель в джунглях расположен на склоне холма с видом на Тихий океан. Tulemar неизменно получает награды Best of the Best, а гости описывают свои впечатления как «удивительное пребывание в раю».

Список лучших в Азии возглавляет Six Senses Laamu — 1-е место в рейтинге 2022 года. Этому отелю не привыкать к наградам Travellers’ Choice Best of the Best. Он расположен на нетронутом атолле Лааму, вдоль всего побережья Six Senses Laamu плавают дельфины. В отеле 97 вилл, как над водой, так и на пляже, а также множество ресторанов, водные виды спорта, спа и другие замечательные развлечения.