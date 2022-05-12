Названа оптимальная стоимость туров в Израиль

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали оптимальную стоимость путевок в Израиль. Об этом сообщается на сайте организации.

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Представитель компании ICS Travel Group рекомендует планировать поездку в Израиль не позднее 2-2,5 месяца до планируемой даты вылета, чтобы отправиться в путешествие по хорошему тарифу.

Средняя цена путевок на средиземноморское побережье Израиля, в Нетанию, у туроператоров начинается от 73 тысяч рублей на человека. Если выбирать экскурсионные туры — от 196 тысяч рублей на двоих. Также отмечается, что в Тель-Авиве можно отдохнуть дешевле — от 57,7 тысячи рублей на одного.

До Израиля можно добраться на крупнейшей авиакомпании страны El Al — перевозчик осуществляет перелеты по маршруту Москва — Тель-Авив — Москва пять раз в неделю. Также можно добраться на прямых рейсах отечественной авиакомпании "ИрАэро" с технической остановкой в Минеральных Водах для дозаправки или на стыковочных рейсах через Стамбул или Дубай.