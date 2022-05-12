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1 час назад

Ряд авиакомпаний РФ в этом году перейдут на российскую систему бронирования

Российская Газетаиещё 2

Ряд российских авиакомпаний перейдут на отечественную систему бронирования. Речь идет об "Аэрофлоте", "Победе", "России" и "Уральских авиалиниях", сообщает РИА Новости со ссылкой на Ростех.

Некоторые авиакомпании перейдут на российскую систему бронирования
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Причем "Аэрофлот" и входящие в его состав "Россия" с "Победой" присоединятся к системе уже летом, а "Уральские авиалинии" в течение года.

Программное обеспечение российской системы бронирования разработано "Ростехом" и компанией "Сирена-трэвел".

Как сообщалось ранее, система создана в двух вариантах - основном и резервном. Первый предназначен для постепенного перехода на него, второй - для экстренного подключения и обеспечения работы отрасли.

Новости путешествий,Уральские авиалинии,Аэрофлот,Ростех,
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