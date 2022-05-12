Некоторые авиакомпании перейдут на российскую систему бронирования

Ряд российских авиакомпаний перейдут на отечественную систему бронирования. Речь идет об "Аэрофлоте", "Победе", "России" и "Уральских авиалиниях", сообщает РИА Новости со ссылкой на Ростех.
Причем "Аэрофлот" и входящие в его состав "Россия" с "Победой" присоединятся к системе уже летом, а "Уральские авиалинии" в течение года.
Программное обеспечение российской системы бронирования разработано "Ростехом" и компанией "Сирена-трэвел".
Как сообщалось ранее, система создана в двух вариантах - основном и резервном. Первый предназначен для постепенного перехода на него, второй - для экстренного подключения и обеспечения работы отрасли.